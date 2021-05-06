【人民幣定期存款】1年人幣定存最高息2.7厘 中資行加息硬撼虛銀

▲ 招商永隆勁加兩年人民幣定存0.3厘，罕報2.8厘破頂息。

港銀勇搶人民幣的攻勢浪接浪，招商永隆今天（5月6日）連環出孖招搶長錢，包括大加兩年人民幣定期存款息0.3厘，新息率至2.8厘，屬市面較少有超長年期的人幣定存。上述中資行又加一年人幣定存存息0.1厘，新報2.6厘。專家預計，人民幣因息差優勢保持，料續為各方的主戰場，畢竟以聯儲局未來一年暫難加息，在超低息環境下，人民幣定期存款普遍至少有兩厘，乃避險泊岸首選。

想知港銀最新1年人幣定存息，可按下圖了解

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觀乎5月開局僅6天，人民幣定期存款加息搶客戰即開打，最矚目的是，縱使虛擬銀行勁燒錢，據悉8間新加入戰團者合共蝕24億元，但個別仍對加息絕不手軟。富融（Fusion Bank）甫踏入5月，已把3個月、半年及一年人幣定存年息齊加0.2厘，新息率罕有劃一報2.4厘。該行又把起存額驟降99%，從100萬元（人民幣，下同）劈至1元。不過，維持短存要大額才享較高息，如一個月1.6厘年息須100萬進場，倘若以最低門檻1元上車，僅1.3厘年息。

這是繼上周四（4月29日）天星（Airstar Bank）勁加一年期0.2厘，新息率至2.7厘以來，第2間虛銀出招還擊。要是以一年期定存比併，天星續高踞長息榜首，而硬撼虛銀的招商永隆，新近以2.6厘即晉級亞軍，僅次於天星。專家料業界憧憬跨境通關在即，故鬥吸存備戰。

富融中長期人幣定存息，加至2.4厘【下一頁】

分析指，由騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行、富融，上年業績虧損2.82億港元，增1.12倍。至於小米（01810）牽頭的天星也蝕2.32億元，上升1.79倍。兩行仍打高息牌搶存，惟以離岸人民幣一年拆息今天仍高企在3.06厘，即使天星以2.7厘搶存，按理仍有利可圖。

而追息族最關心開立人民幣定存會否賺息蝕滙，因英歐美澳近日連番圍堵中國，先後取消早前與華達成的投資協定。最新是內地發改委今天宣布，無限期押後中澳戰略對話機制，投資者難免擔心外資會否減少來華，以至輕倉人民幣資產。惟在岸價暫仍升穿6.5心理大關，4月更累升1.3%，但美資大行仍料升浪未完。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧今早回應本報查詢指，維持未來3個月人民幣見6.45預測，6個月到一年、以及今年底目標則為6.35。

3個月美元定存，最高息達1厘【下一頁】

可是，信銀國際經濟師李業勤博士卻較保守，料在岸價今年高低位介乎6.4至6.7，年底目標6.6，主因是美元仍處於上升軌，受惠經濟復甦強勁，相信美國今年的GDP升6.2%，而美滙指數年內或挑戰95，年尾目標94。

全球緊盯明天（5月7日）美國公布非農就業數據，若再凸顯當地經濟強勁，花旗的黃栢寧預期，聯儲局可能最快於第4季減少買債，明年底或加息。

另方面，目前半年定存以南商及招商永隆的2.45厘居首，3個月以招商永隆的2.55厘稱冠。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪