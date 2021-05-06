【無牆醫院@iM網欄】如何能安慰病人？你今日好些了嗎？

「『你今日好些了嗎？』...... 然後家屬就不知說甚麼好了。」院牧在東區尤德夫人那打素醫院院牧部工作多年，到病房探望病人期間，曾目睹無數次上述情景。相信不少人也有過類似的探病經驗，沒有人想生病，相信亦有些人不喜歡去探病。但探病，往往是逃不了的，尤其當病者正是你的親屬。到底如何能安慰病人? 說甚麼話才合適呢？

耳到、心到、眼到

探病時，「人到」當然重要，但是「耳到、心到、眼到」更重要。因為病人更需要人聆聽他的心事，抒發病中之苦。很多時病人因患病而不能像我們一樣滔滔不絕地講話；也可能因患病，心情變得抑鬱。所以，探病時用心觀察病人的需要也極為重要。沒有人希望常常出入醫院，亦有人害怕見到醫院的環境，不喜歡醫院的氣味。這種種皆難免讓人感到不安，而懼怕去醫院，更不用說探望留院的親人。因此，探病前最好事先作好心理準備。若果自己一個人會感到緊張，最好找人陪伴。當然最理想是事前了解一下病者的情況，找些有關病者生病的資料，以便更了解病人的情況。

盡在不言中

與病者相處最重要有誠意。臉上要掛着真摰的微笑，盡量學習易地而處，嘗試了解病人的感受。例如：自己不喜歡待在醫院，便可推想病人長時間逗留在此，感覺也許會更強烈。提醒大家，因為病者在病床上不方便活動，例如喉癌的病人不能發聲，又或者中風病人的言語溝通出現困難，我們可多加留意他們的身體語言，透過觀察眉宇間的變化，猜測他們的需要，或一些不能言傳的感受。一切盡在不言中。

聆聽更重要

有時探病最怕是不知說些甚麼好，我們可嘗試以病人的需要為中心，發問問題後，盡量讓病者講出自己的感受，不要太急於轉換話題。此刻，聆聽比講話更重要。在回應中，亦盡可能表示同意，讓病者感到你是明白他的痛苦感受。這會對病者較好，因為太多的反駁只會令他不能抒發感受。

可能我們會想，去探病總有很多避忌的說話。例如：「死」、「去了」的字眼和有關康復的問題等。其實這些正是病人面對的困境，避過了不等於病人不必去面對。因此，有你去聆聽，讓心中的苦困得到紓緩也是件好事。當然，病人如肯主動講出，就不妨讓他講下去。不過，特別在探訪一些面臨去世邊緣的病人時，自己對「死亡」最好先有些心理準備；否則，只會令雙方倍感尷尬。

很多時候，探訪過程中會出現靜默場面。其實這不要緊，此時，大可以握着病人的手，讓他感受到你的支持與關懷，這已很足夠。特別是手術後的病人，因為傷口痛楚，不論說話也好，微笑也好都會觸動傷口，引發痛楚。所以，此時無聲勝有聲。每個人總有機會住院，也有機會探病。因此，多留意多學習，終有受用的一天。

東區尤德夫人那打素醫院院牧服務是由雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會資助的服務單位之一，秉承雅麗氏何妙齡那打素醫院自1887年的醫療宣教精神「矜憫為懷、全人醫治」，透過院牧和義工向每年千萬人次的住院病人、其家屬與及眾多員工提供心靈牧養、臨床關懷的牧關服務。

▲ 設於東區尤德夫人那打素醫院內的那打素小禮拜堂

▲ 院牧耐心聆聽病人及家屬的說話，適時回應，讓他們感受到支持與關懷

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