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【車用芯片短缺】環球車廠削高科技功能　節省芯片保產能

商業 17:21 2021/05/06

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環球車用芯片短缺危機持續，車廠或要削減汽車的高科技功能，節省芯片，以維持產能及銷量。（法新社圖片）

車用芯片短缺問題仍然難解，環球車廠開始希望在不停止生產的情況之下，暫時移除高科技功能，日產（NISSAN）便捨棄導航功能，有指車廠削減功能，是為了確保生產正常。

按彭博社報導，去年年底環球車廠開始面臨芯片短缺，曾試圖停止生產，待芯片供應恢復正常。唯今年已過去5個月，現時問題持續並有加劇跡象，因此車廠只能開始想辦法移除高科技功能以節省晶片維持產能。

＞＞＞【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片

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因為芯片短缺，日產原先數以千計配有導航功能的車輛，將不再具備此功能，另外Dodge旗下的貨卡品牌Ram，旗下的1,500輛農夫車款亦不再配備「智慧後視鏡」，原本該功能可助駕駛監控盲點。而雷諾（Renault）ARKANA SUV更為了節省芯片用量，在方向盤後方不再配備大尺寸數碼屏幕。

報導指，這場晶片短缺危機，為擁有百年歷史的汽車產業而言，是一場巨大考驗，特別是現在正是試圖加速邁向自動駕車的歷史時刻。過去幾十年，車廠一直持續在車上添加更多、更智能的功能，但諷刺的是，由於晶片缺乏關係，車商開始反其道而行，必須捨棄「高科技賣點」，雖然是暫時性地，只為了挽救現在的銷售量。

車廠短暫捨棄高科技賣點

寶馬、本田和福特等車廠於近期皆表示，由於芯片短缺問題惡化，無法確保關鍵零組件供應，預料今年將損失數百萬輛的銷售額，且隨著物聯網、消費電子也在爭搶芯片產能，對汽車產業而言不是個好的現象。

為了挽救芯片產量，南韓業界方面亦投放不少資源，按韓國媒體Business Korea報導，南韓IC設計業者Telechips，已於日前成功研發出車用MCU，採用32nm製程，已委託三星電子試產。報導進一步指出，目前南韓汽車零件大廠現代汽車集團旗下的Hyundai Mobis，正計劃使用此一國產的車用MCU，現代汽車和三星電子正在擴大車用半導體領域合作，除了車用MCU外，未來雙方或共同開發10nm製程的車用半導體。

＞＞＞【社交平台大戰】Signal落廣告爆fb侵犯私隱技倆　慘被發現遭封鎖

責任編輯：李彥煒

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