【樓市熱話】哥哥婚後月租13k私樓 惹父親不滿 指應搬進公屋一齊住　更稱「幾多人恨都恨唔到」

不少住在公屋的人士都希望終有一天能買到居屋或者私樓，但近日在討論區就有網民發帖，指自己哥哥結婚後打算搬出去租屋住，並用＄13,000租住新鴻基新樓盤，但些舉就令父親極度生氣，認為兩夫婦應搬進公屋一齊住，更稱「幾多人恨都恨唔到」。

事主經歷：

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帖文一出，引來網民紛紛回應，不少網民都斥事主父親是「井底之蛙」，「越低水平的人越自我膨漲」、「呢個世界不嬲都係窮人低下階層先會出嚟認叻」、「活在自己世界咪幾開心」、「住公屋真係冇問題，冇大志嗰吓先廢，香港樓價話雖貴，但有手有腳肯做嘢一人排居屋都買到」。

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雖然事主父親指政府最大收入是靠公屋的租金，但根據政府統計處數字顯示，政府在2019-2020年度的收入中，最高收益利得稅，共1559億元，緊隨其後為地價收入，共1417億元。

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責任編輯：黃苑筠