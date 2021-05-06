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【教育積木人@iM網欄】除了叫孩子「盡力」以外，家長更應該說什麼？

名人薈萃 16:59 2021/05/06

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「如果你盡力，成績一定不止如此。」是香港父母的口頭禪，曲線表達出「你未盡力」的意思，孩子聽在心裏，百般滋味在心頭。如果孩子默書、測驗前真的不太用功，那反倒容易接受。可惜，有時孩子已盡力溫習，但仍未能達到父母「滿意」的水平，他們會以為自己是「蠢過人」？是自己「沒有用」？結果，孩子嘗試花時間「盡力」，但自信心不足，坐在書枱前，眼睛望著書，腦內纏繞著一堆從其他人口中聽到、或自己推想出來的負面評語，力不從心，壓力也由此而生。

曾經見過有個中五的女同學，把學習看得緊，做功課、溫習也對自己極有要求，壓力過大，當情況稍有不順，或結果未如理想，很容易便以淚洗面。每天放學回家，只花時間做功課，每晚做到深宵二時多，睡幾小時後，第二天早上又要趕上學。日積月累，出現了不少的焦慮徵狀  ，聽到「功課」二字會心跳加速、手心冒汗。跟她的家長見面，媽媽說：「我沒有逼她，我放得很開，只要她開心就好，我也不想她承受這樣大壓力。」媽媽口裏這樣說，但後來觀察她跟女兒溝通，經常將「盡力」二字掛在口邊：「我知你盡力就得，別太緊張，盡力就可以了！」這句無意中傳遞了「你要盡全力」的信息。女兒聽到這些說話，沒有紓緩的感覺，只是繼續低下頭。

我想這位媽媽也真心希望女兒快樂，只是，怎樣才算是「盡力」？家長不妨從心態及說話上作一些微調。首先，「盡力」這個概念很空泛，大家心中也各自有一把尺，也因此容易造成認知上的落差，為大家帶來無窮壓力，所以在心態上，我們要教子女「盡合理的努力」。當中的「合理」，需要家長及子女共同探索，每個人的強項與弱項都不同，有些項目盡一份力已到極限，有的項目盡十倍力也游刃有餘，故此家長要與孩子具體了解自身的能力，就不同的項目設定可達到的「小目標」（Goal setting），也就是「合理的」進步空間。就每一個「小目標」，家長可以與孩子一起思考比較合適的學習略及方法，設定預計達標時間，令子女更有目標學習。

此外，在表達上，可多用「我訊息」（I-message），表達出對子女的關心，與他們身同感受，例如：「我看見你這樣大壓力都很痛心。我看見你每晚也做到通宵達旦，很擔心你的身體健康及精神狀態。」這樣表達，女兒會比較直接感受到父母的 理解與關懷，而不只是叫自己盡力。其實「親子溝通」，不是只數算日常生活見聞二三事，更重要是大家願意打開心窗，與對方傾訴自己的不足與無奈，願意聆聽大家的建議，故此多用「我訊息」表達自己的感受、想法和期望，少用「你訊息」表達命令或評價，雙方的溝通或能更暢順愉快，各位家長不妨改一改口，多作嘗試。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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撰文 : 教育積木人──彭樂謙、黎韻賢

欄名 : 教育積木人

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