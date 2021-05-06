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疫情下點返公司最安全？ 英調查：一定唔係行路

環球社會熱點 17:11 2021/05/06

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新冠疫情之下不少公司都改變上班模式，推行在家工作模式減少感染新冠肺炎機會，但許多工作仍要求員工回到辦公室上班。英國有調查發現，不同交通工具的新冠肺炎感染率已有所不同。當中，步行及踩單車上班人士感染新冠肺炎機會最高，比乘坐大眾交通工具更高。

英國擬秋季開始接種第3劑新冠疫苗 50歲以上優先 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）統計及分析約8萬人，於3月20日至4月16日間的上下班行程，發現步行及踩單車上班的人感染新冠肺炎的機率，比乘搭大眾交通工具或駕車上班高8%。與感染機會最低的在家工作人士相比，步行及踩單車上班人士受感染率高出59%，而自行駕車或和同事朋友一同駕車上班人士，感染率則高出30%。同時，研究發現乘搭大眾交通工具人士受感染率更低。

上述結果與普遍對病毒傳播的認知有落差，一般認為通風不佳的密閉空間增加病毒傳播風險，如地下鐵或巴士等交通工具。英國早前更將地鐵及巴士，標識為病毒傳播溫床地點。國家統計局呼籲民眾要慎重審視今次統計結果，以免錯估出勤時各種交通工具的風險，並指統計過程中僅發現有200人確診，故此認為可信度頗高。

英國解封後首音樂派對 5000人「無罩」同樂(多圖) 【下一頁】

有人認為因調查中乘搭大眾交通工具的人數，少於其他方式上班人數，或會影響調查結果。有專家表示，英國現時確診個案數目大幅下降，乘搭大眾交通工具「當然比之前安全」（surely safer than it was）。

責任編輯：李俊儀

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