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【港股追蹤】滙豐上調呢隻醫美股目標價一倍　今日股價即時急升一成

股樓投資 17:01 2021/05/06

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滙豐研究發布報告，將醫思健康（02138）目標價由7.5元大幅上調100%至15元，評級「買入」。

該行預期，隨著人們對美容服務的接受程度日益提高，中國醫學美容服務市場有望於2024年上升一倍。而公司為主要受益者，因公司正加速在大灣區發展。公司早前亦改名成醫思健康，反映公司希望成為亞洲領先的一站式醫療服務供應商的戰略決心。而在疫情下，公司業務表現亦迅速復甦，該行料進一步放寬跨境旅行檢疫限制，有望成為業績催化劑。

滙豐研究指，公司最近併購項目將為2021財年收入帶來貢獻，而公司醫療領域業務亦將步入正軌。同時該行認為集團新引入鄭志剛及Aspex Master Fund為策略性股東，將為公司的擴張提供新資金。

今日醫思健康股價急升一成，並以全日最高位收市。

【大行報告】大摩料海底撈4月「翻桌率」低於3次遜預期　僅予其「與大市同步」評級  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

醫思健康（02138） 港股

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