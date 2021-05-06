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【太空任務】Blue Origin 7月啟航　太空之旅席位價高者得

科技 17:40 2021/05/06

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Blue Origin首個載人太空之旅將於7月20日正式啟航，首批乘客將乘坐 New Shepard火箭展開旅程。

亞馬遜（Amazon）旗下衛星公司Blue Origin，在今年初完成太空旅遊火箭推進器及船艙的第14次飛行測試任務「NS-14」後，一直積極籌備首個載人太空之旅。而Blue Origin近日終正式宣布，Blue Origin首個載人太空之旅將於7月20日正式啟航，首批乘客將乘坐 New Shepard火箭展開旅程。

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外媒報道指，Blue Origin宣布，是次New Shepard火箭預計可以載客6名。而這個載人太空之旅的門票，則是透過拍賣會獲得，出價最高的投標者提供載人太空之旅席位。

據了解，由即日至本月15日，該企已展開秘密競投行動，即買方競標時會保密出價。出價時也需要提供身分識別資訊，並且證明擁有比出價競標金額高出1萬美元（約的存款。之後品牌亦會分別在本月19日及下月12日，分別舉行公開競投行動及網上拍賣會，逐步確認出價最高的投標者身份。

由即日至本月15日，Blue Origin已展開秘密競投行動，出價最高的投標者提供載人太空之旅席位。（Blue Origin資料圖片）

若是次活動成功，將會是首個飛越卡門線，即大氣層和太空之間的界線的載人太空之旅。不過值得一提的是，New Shepard至今仍未曾承載過任何乘客飛行，但已試飛火箭和太空艙逾10次。

【環保衛星】日本木製人造衛星　擬2023年發射

責任編輯：曾曉汶

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