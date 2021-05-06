Tweet前想一想 Twitter推新功能減用戶惡意留言

社交媒體Twitter周三宣布推出新功能，系統一旦徵測到刻薄或惡意留言，將要求用戶再審視一次，才發布訊息。

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系統一旦徵測到任何刻薄惡意留言，將會自動發送訊息到用戶，要求對方再次考慮是否要發布該留言，用戶可以選擇 「繼續發布」 (tweet as is); 「修改」 (edit)及「刪除」 (delete)。有關功能率先於英文用戶帳號推出。

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Twitter早於去年為功能開展測試。測試中有34%用戶選擇修改或刪除惡意留言; 在被要求審視一次後，用戶在未來平均減少了11%的惡意回覆。公司又指測試有助演算系統辨識該留言是友好還是刻薄留言。

社交媒體近年被質疑間接鼓吹仇恨、妒忌或其他不良行為，而今次推出的新功能是Twitter防止有關訊息流通的方法之一。另一社交媒體Facebook旗下Instagram已經為隱藏讚好數功能進行測試。

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