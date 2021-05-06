【巴士車費】新巴城巴周日起全線接受二維碼付款、不能享交通津貼　支付寶：年內覆蓋所有主要公共交通工具（附圖片教程）

▲ 新巴城巴宣布，周日起接受交通二維碼支付車資。

新巴城巴宣布，由5月9日（星期日）凌晨2時30分起，新巴城巴的新電子支付系統將全面覆蓋全線300多條專營巴士路線。新巴城巴將接受乘客以交通二維碼（QR Code）支付車資，包括AlipayHK「易乘碼」、內地版支付寶「乘車碼」、雲閃付「乘車碼」。新巴城巴表示，以二維碼支付車費並不能受惠於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通 票價優惠計劃」或「公共交通費用補貼計劃」，需要使用八達通才可獲相關優惠。

新巴城巴二維碼付款操作步驟

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新電子支付收費器會預設為成人票價，收費顯示屏設有輕觸式選項按鍵，讓小童及長者按下使用車資優惠。乘客使用同一個電子支付工具的帳戶付費，可繼續享用新巴城巴的巴士轉乘優惠、雙向分段收費優惠及城巴機場快線即日來回優惠。

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不過，城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）星期日及公眾假期的60至64歲2元票價優惠暫時未適用於除八達通外其他電子支付工具，乘客不能透過新系統享有相關的補貼及優惠。同時，乘客以新電子支付系統支付車資，並不能受惠於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」或「公共交通費用補貼計劃」。

新巴城巴表示，新電子支付服務將會擴展至感應式信用卡及信用卡流動支付，預計在本年內推出。

Alipay HK和支付寶今年已在9條新巴城巴試行二維碼支付，支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，現時AlipayHK已可於港鐵、部分綠色專線小巴、渡輪及部分巴士使用二維碼繳付車資，是覆蓋最多交通工具的電子錢包，目標年內覆蓋全港所有主要公共交通工具。

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編輯：陳健婷