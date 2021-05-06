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虛擬貨幣崛起 美國部分銀行將推比特幣業務

環球政經 15:34 2021/05/06

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加密貨幣託管公司NYDIG表示，正與部分美國銀行商討，在未來數月內開始提供比特幣業務。

【Bitcoin】比特幣跌完再升過 重上54000美元 為何能成為投資界最炙手可熱的產品?見下頁

NYDIG是資產管理巨頭Stone Ridge的子公司，日前宣布與金融科技巨人Fidelity National Information Services（FIS）合作，促成部分美國銀行在未來幾個月開始支援比特幣業務。

eBay：對以加密貨幣付款持開放態度 研究引入NFT見下頁

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NYDIG 銀行解決方案主管Patrick Sells表示，目前已經有過百間銀行參與計劃，當中很多都是規模較小的銀行，現正與部分大型銀行討論合作可能。

現時比特幣持有者，一般都是依賴新一代金融科技平台的應用程式，例如免費交易經紀公司Robinhood，支付工具龍頭PayPal及Square，甚或一些以加密貨幣為中心的機構如Coinbase。另一方面，銀行最近才宣布，允許富有的財務管理客戶押注虛擬貨幣。

NYDIG總裁Yan Zhao又指，銀行希望擴展比特幣業務，主要是因為他們看見客戶資金流入Coinbase, Kraken 及其他虛擬貨幣交易平台。隨著更多小型銀行支援比特幣業務，FIS數碼銀行主管Rob Lee預料將對摩根大通及美國銀行等大行構成壓力。

三月摩根士丹利率先公布提供比特幣業務，隨後高盛很快公布類似服務。據悉，摩根士丹利正計劃與 NYDIG共同推出自家產品。

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撰文 : 馮卓謙

虛擬貨幣 PayPal 比特幣 美國 金融 Fintech 銀行
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