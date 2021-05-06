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【虛擬銀行】眾安銀行夥ZA Insure推定期壽險　最高保額達1000萬

Hot Talk 17:13 2021/05/06

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ZA Bank夥拍虛擬保險公司ZA Insure推出「ZA 人壽保」。

眾安銀行（ZA Bank）宣布，夥虛擬保險公司ZA Insure推出純人壽保險產品。即日起，眾安銀行用戶可透過手機應用程式，購買定期壽險「ZA人壽保」，最高保額為1,000萬元，最快3分鐘完成投保。

「ZA人壽保」提供高達1,000萬元的人壽保障，毋需投保人驗身，並承諾不會因家屬病歷而加保費或拒保。

據眾安銀行資料，以18歲非吸煙女性購買10年期1,000萬保額的「ZA 人壽保」，年度保費為3,200元。

現時經眾安銀行保險服務購買「ZA 人壽保」、「ZA癌症保」及「ZA心中保」，可享首年保費8折優惠。

眾安銀行行政總裁許洛聖表示，ZA Bank繼推出ZA Card、ZA Quest和電子利是等創新功能後，現時客戶足不亦可以隨時經 ZA Bank App 購買保險產品，體驗一條龍的虛擬銀行服務。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬銀行 人壽保險 保險產品

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