Signal大戰facebook 落廣告揭侵犯私隱 最終慘被封鎖

通訊軟件WhatsApp今年初因侵犯私隱的問題而出現大規模的移民潮，Signal成事件的大贏家。Signal在早前發表文章指， Facebook禁止Signal在旗下的Instagram中落廣告，並在文章中上載了準備刊登的廣告樣本。

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Signal表示，是次落廣告的原因是Facebook長久而來都在竊取用戶的個人資料，並把其資料出售給第三方，希望能藉此對使用者帶來警示作用。於是Signal在Instagram下目標式廣告，當中的內容極為露骨，涉及大量個人化資料，例如婚姻狀況、個人愛好及居住地區等。

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最後，Facebook得知此事，決定禁止Signal刊登此廣告，同時亦封鎖了他們。

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責任編輯：羅浩濂