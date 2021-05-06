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【買樓理財】新晉居屋變搖錢樹　荃灣尚翠苑4年升值逾倍　買家「笑住賺」近300萬

股樓投資 16:38 2021/05/06

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政府興建居屋原意是協助低收入人士安居，但在高樓價年代，竟變成業主搖錢樹，回報還好過私樓。近期荃灣居屋尚翠苑錄得成交，業主持貨短短4年，物業升值逾倍，帳面勁賺近300萬元。

利嘉閣鍾景安說，荃灣尚翠苑C座高層10室，實用面積438平方呎，兩房間隔，望內園景，近日以綠表價572萬元易主，實用呎價約13,059元。據悉，原業主於2017年6月以約274萬元購入單位，持貨約4年，現帳面賺約298萬元，物業期內升值1.1倍。

【買樓理財】194呎納米單位　4年賺123萬　綠置居業主換買私樓　搖身變成大贏家【下一頁

鍾景安續指，尚翠苑同座現時有1個C室單位放售，叫價由558萬元起。值得留意的是，尚翠苑入伙至今不夠5年，加上鄰近港鐵大窩口站及荃灣西站，只需10分鐘至15分鐘步程即到，而屋苑樓下亦有專綫小巴及巴士。

延伸閱讀【有相睇】嘉湖山莊罕有靚裝單位　睇樓客一見便愛上　即睇即買【下一頁

嘉湖山莊單位相

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撰文 : 黃卓賢

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