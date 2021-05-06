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【Switch】任天堂料今財年Switch銷量達2550萬部　藍色Switch Lite周五香港發售

股市 16:12 2021/05/06

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任天堂料今財年Switch銷量達2550萬部

任天堂（Nintendo）截至3月底止全年，共出售了2883萬部Switch遊戲機，按年增37.1%，單計上季則賣出472萬部，自推出至今，任天堂已賣出8100萬部Switch。任天堂預計，今財年將可售出2550萬部Switch遊戲機。

Nintendo計劃將Switch年產量提升至約3000萬部，看【下一頁】

另外，Switch Lite於5月推出藍色版本主機，香港會於5月7日發售。至於遊戲，《Miitopia 迷托邦》、《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》（Game Builder Garage）及《瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝》將分別於5月21日、6月11日及6月25日推出。

圖看Switch Lite新色及Switch新遊戲

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軟件方面，上財年共售出2.3億件，按年增36.8%，累計銷量達5.9億件，預期今財年的銷量達1.9億件。受惠疫情，去年《集合啦！動物森友會》熱賣，去年度銷量達2085萬件，《瑪利歐賽車8豪華版》銷量為1062萬件，《健身環大冒險》銷量則達738萬件。

業績方面，任天堂上財年淨利潤按年升85.7%至4803億日圓，淨利潤率增加7.5個百分點至27.3%，經營利潤增81.8%至6406億日圓，全年派息為2200日圓。期內，淨銷售額升34.4%至1.76萬億日圓。

任天堂預期，今財年（截至2022年3月底止）淨銷售達1.6萬億日圓，經營利潤5000億日圓，純利3400億日圓，派息為每股1430日圓。

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編輯：袁諾曦

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