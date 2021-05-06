  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (四) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Facebook監察委員會拒解封賬戶 特朗普：腐敗的社交媒體公司

環球政經 16:35 2021/05/06

分享：

因國會山莊騷亂事件而遭社交網絡平台封殺的美國前總統特朗普，本周二（4日）才推出個人平台《From the Desk of Donald J. Trump》，翌日（5日）Facebook監察委員會就宣布，將繼續封鎖其Facebook和Instagram賬戶。對此特朗普在其個人平台發文批評此一決定「對國家而言完全是恥辱及丟臉」,更稱「這些腐敗的社交媒體公司切會付上政治代價」。

特朗普在自家平台上回應委員會決定。(截取自From the desk of Donald J. Trump網頁）

【重出江湖】特朗普自家「社交平台」面世 不設網民回覆貼文功能【下一頁

委員會雖然認為封鎖特朗普賬戶的決定正當，但就形容無限期封賬為「不確定和無標準」，與現行政策不相符，故要求Facebook在6個月內就此作合理回應，以保障公眾安全並尊重言論自由。Facebook一方表示，會考慮委員會的裁決，同時制定清晰及合適的政策。(監察委員會裁決全文)

【大灣區就業】集友銀行請項目助理 19天年假 月薪1.9萬【工作職責請看下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

特朗普就直接在其個人平台上「回應」委員會的裁決，直斥Facebook、Twitter及Google的決定令到國家蒙羞，又指「激進左翼精神失常者」（Radical Left Lunatics）因害怕真相而剝奪美國總統的言論自由，但他強調真相終會水落石出，且比之前更為強大，民眾不會站在他們一方。他又指「這些腐敗的社交媒體公司切會付上政治代價」，絕不容許它們再次破壞美國選舉制度。

Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號【下一頁

今年1月初，特朗普的支持者闖入美國國會大樓演變成騷亂，特朗普被指有份煽動，之後就遭到Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等其他主要社交平台暫時或永久封號。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

將評估暴力威脅程度 Youtube或解封特朗普頻道
2021/03/05
將評估暴力威脅程度 Youtube或解封特朗普頻道
【重出江湖】 特朗普擬推自家社交平台 其幕僚稱將重新定義社交玩法
2021/03/22
【重出江湖】 特朗普擬推自家社交平台 其幕僚稱將重新定義社交玩法
Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號
2021/03/26
Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號
【重出江湖】特朗普自家「社交平台」面世 不設網民回覆貼文功能
2021/05/05
【重出江湖】特朗普自家「社交平台」面世 不設網民回覆貼文功能

你可能感興趣

將評估暴力威脅程度 Youtube或解封特朗普頻道
18:56 2021/03/05
將評估暴力威脅程度 Youtube或解封特朗普頻道
【重出江湖】 特朗普擬推自家社交平台 其幕僚稱將重新定義社交玩法
18:10 2021/03/22
【重出江湖】 特朗普擬推自家社交平台 其幕僚稱將重新定義社交玩法
Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號
17:41 2021/03/26
Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號
Google 選舉 特朗普 媒體 政治 Twitter 美國 Facebook 社交平台 Instagram
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折