Facebook監察委員會拒解封賬戶 特朗普：腐敗的社交媒體公司

因國會山莊騷亂事件而遭社交網絡平台封殺的美國前總統特朗普，本周二（4日）才推出個人平台《From the Desk of Donald J. Trump》，翌日（5日）Facebook監察委員會就宣布，將繼續封鎖其Facebook和Instagram賬戶。對此特朗普在其個人平台發文批評此一決定「對國家而言完全是恥辱及丟臉」,更稱「這些腐敗的社交媒體公司切會付上政治代價」。

▲ 特朗普在自家平台上回應委員會決定。(截取自From the desk of Donald J. Trump網頁）

【重出江湖】特朗普自家「社交平台」面世 不設網民回覆貼文功能【下一頁】

委員會雖然認為封鎖特朗普賬戶的決定正當，但就形容無限期封賬為「不確定和無標準」，與現行政策不相符，故要求Facebook在6個月內就此作合理回應，以保障公眾安全並尊重言論自由。Facebook一方表示，會考慮委員會的裁決，同時制定清晰及合適的政策。(監察委員會裁決全文)

【大灣區就業】集友銀行請項目助理 19天年假 月薪1.9萬【工作職責請看下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

特朗普就直接在其個人平台上「回應」委員會的裁決，直斥Facebook、Twitter及Google的決定令到國家蒙羞，又指「激進左翼精神失常者」（Radical Left Lunatics）因害怕真相而剝奪美國總統的言論自由，但他強調真相終會水落石出，且比之前更為強大，民眾不會站在他們一方。他又指「這些腐敗的社交媒體公司切會付上政治代價」，絕不容許它們再次破壞美國選舉制度。

Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號【下一頁】

今年1月初，特朗普的支持者闖入美國國會大樓演變成騷亂，特朗普被指有份煽動，之後就遭到Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等其他主要社交平台暫時或永久封號。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨