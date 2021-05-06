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【大行報告】大摩料海底撈4月「翻桌率」低於3次遜預期　僅予其「與大市同步」評級

股樓投資 16:55 2021/05/06

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摩根士丹利發表研究報告，引述海底撈(06862)管理層透露，今年4月份旗下餐廳整體翻桌率低於3次，回復到2019年同期的約70%水平，不過就較3月份的3.5至3.7次下跌，表現較市場預期差。

不過大摩亦指於5月1日至5日的「五一」長假期間，海底撈整體翻桌率為約4.5至5次，恢復至2019年同期的約70%至75%水平，較首季的70%略有增長。

集團於4月開設約40間新店，年初至今已開設約200間新店，大摩認為開店步伐符合預期，給予「與大市同步」評級，基於2022年預測市盈率約36倍，予目標價56元。

大行對海底撈評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

海底撈（06862） 港股

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