【新股IPO】有中國版Clubhouse之稱的TT語音擬赴美上市　集資約23億元

▲ TT語音最初為遊戲聊天工具，2018年起向遊戲社交等領域發展

語音社交軟件Clubhouse今年初紅極一時，據內媒報道指，有同樣主打語音社交的「TT語音」最快將在今年下半年赴美上市，初步計劃集資2億至3億美元（折合約15.5億至23.3億美元），日前已經與投行洽談有關事宜。

打造TT語音的趣丸網絡，在2014年成立，初期推出TT語音，只是為了方便聯機遊戲的玩家交流，直到2018年才逐步向遊戲社交領域擴張，並衍生出TT玩+、聲洞等產品。

據悉TT語音現時單一產品的累計註冊用戶已經超過1億，月活躍用戶超過2000萬，用戶按月增長超過80%。而據官網數據顯示，目前趣丸網絡全產品累計的註冊用戶數已超過兩億。

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近年電競賽事蓬勃發展，TT語音亦瞄準職業賽事這一領域，與LPL、KPL、PCL等電競賽事主辦方合作，成為制定語音工具及社交平台。2020年亦通過收購方式，成立英雄聯盟TT俱樂部，以及王者榮耀TTG俱樂部，並在LPL及KPL職業聯賽均取得席位。

公司於2020年及2021年分別進行A輪及B輪融資，經緯中國均為兩輪融資的投資人。當中，在今年2月進行的B輪融資中，經緯中國以及蘭馨亞洲合共投資1億美元。

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記者：梁安琪