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【印度疫情】單日逾41萬確診再破頂 下波疫情或難免

環球社會熱點 16:33 2021/05/06

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印度新冠肺炎確診數字屢創新高，當地周三單日新增逾41萬宗確診，再破全球單日感染紀錄新高。印度累積逾2,100萬確診個案，超過23萬人死亡。衛生部專家表示，沒預料現時第二波疫情會如此凶猛，估計雙重變種病毒可能是主因，並料印度將「無可避免」出現下一波疫情。

英國醫生形容似戰亂國家 猶如恐怖電影 【下一頁】

首席科學顧問拉加萬（K Vijay Raghavan） 周三（5日）在新聞簡報會上指，印度目前正經歷第二波新冠肺炎疫情，但一眾科學家沒預料現時的疫情會如此「凶猛」（ferocity）。他估計，由於印度變種病毒傳染力更強，相信第三波疫情是「無可避免」，惟無法預測時間，促請印度政府及民眾要做好準備迎接。

拉加萬認為，民眾免疫力低落加上對新冠疫情採取輕視態度，導致大部分市民在是次疫情爆發中受感染。此外，雙重變種新冠病毒株B.1.617可能是導致是次疫情大爆發的主要原因，但仍需作進一步研究以確定兩者是否存在關聯。

打完輝瑞疫苗都中招 傳染病專家染疫亡 【下一頁】

印度公布最新一日感染數字，單日新增逾41萬宗確診，再打破全球單日感染紀錄，死亡人數亦接近4,000。印度總理莫迪仍未宣佈實施全國封城，只有個別城邦採取局部封城及宵禁。

莫迪被民眾批評只顧玩弄政治，無視國家正面臨水深火熱的疫情。由他領導的印度人民黨早前於西孟加拉邦地區選舉中落敗，被視為印度民眾不滿莫迪政府抗疫不力的信號。

責任編輯：郭麗明

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