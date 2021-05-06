【疫市營商】葵芳新都會廣場推「花見美肌祭」　3重優惠吸客促銷

▲ 葵芳新都會廣場由即日起至6月2日推出「花見美肌祭」

各商場最近推出了消費優惠。葵芳新都會廣場由即日起至6月2日推出「花見美肌祭」，銷售護膚及美妝季節性產品。場內更設有三重優惠。

三重購物優惠詳情：

1. 「Metro Talk！ 美妝會客室」

「花見美肌祭」期間，逢星期五及六下午1時，新都會廣場Facebook收看「美妝直播間」，可獲取最新購物情報的同時，送出星級商户限時優惠，包括：電子立減券攻略，可以500積分預先換領電子立減券；美妝限時搶購推介，如3折CANVAS簡約遙控香薰燈套裝；睇直播贏美妝好物，如LANEIGE水庫凝肌紓緩護膚旅行套裝、M.A.C水漾潤澤唇膏等。

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2. 「Beauty Station」低至半價搶好禮

會員在活動期間有近2,000份低至半價發售，並分別於第一階段5月7日，推出美妝護膚產品。第二階段5月21日推出各款女生至愛品牌美肌電器。

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3. 計劃至著數Shopcation行程

會員在場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈指定贈券及賺取積分，最高可換領350元贈券。

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責任編輯：馬意文