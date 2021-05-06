  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】葵芳新都會廣場推「花見美肌祭」　3重優惠吸客促銷

商業 16:05 2021/05/06

分享：

葵芳新都會廣場由即日起至6月2日推出「花見美肌祭」

各商場最近推出了消費優惠。葵芳新都會廣場由即日起至6月2日推出「花見美肌祭」，銷售護膚及美妝季節性產品。場內更設有三重優惠。

三重購物優惠詳情：
1. 「Metro Talk！ 美妝會客室」
「花見美肌祭」期間，逢星期五及六下午1時，新都會廣場Facebook收看「美妝直播間」，可獲取最新購物情報的同時，送出星級商户限時優惠，包括：電子立減券攻略，可以500積分預先換領電子立減券；美妝限時搶購推介，如3折CANVAS簡約遙控香薰燈套裝；睇直播贏美妝好物，如LANEIGE水庫凝肌紓緩護膚旅行套裝、M.A.C水漾潤澤唇膏等。

【LEGO迷注意】LEGO全新花卉植栽系列　「天堂鳥Birds of Paradise」8月登陸美國

2. 「Beauty Station」低至半價搶好禮
會員在活動期間有近2,000份低至半價發售，並分別於第一階段5月7日，推出美妝護膚產品。第二階段5月21日推出各款女生至愛品牌美肌電器。

【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足

3. 計劃至著數Shopcation行程
會員在場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈指定贈券及賺取積分，最高可換領350元贈券。

【數碼經濟】疫下網購增加　PayPal首季活躍用戶增逾千萬

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
2021/05/05
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
【疫市營商】Subway供應食品不夠新鮮？ 特許經營商冀自行購買新鮮食品
2021/05/03
【疫市營商】Subway供應食品不夠新鮮？ 特許經營商冀自行購買新鮮食品
【疫市營商】新地3商場聯手推感謝祭　1元換購電子產品
2021/05/05
【疫市營商】新地3商場聯手推感謝祭　1元換購電子產品
【疫市營商】7-Eleven夥蠟筆小新　推3間期間限定主題概念店
今日
【疫市營商】7-Eleven夥蠟筆小新　推3間期間限定主題概念店

你可能感興趣

【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
18:46 2021/05/05
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
【疫市營商】Subway供應食品不夠新鮮？ 特許經營商冀自行購買新鮮食品
20:30 2021/05/03
【疫市營商】Subway供應食品不夠新鮮？ 特許經營商冀自行購買新鮮食品
【疫市營商】新地3商場聯手推感謝祭　1元換購電子產品
19:47 2021/05/05
【疫市營商】新地3商場聯手推感謝祭　1元換購電子產品
美妝 唇膏 葵芳 產品 新都會廣場 Metroplaza 銷售 品牌 Facebook

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【AlipayHK】 螞蟻銀行登陸AlipayHK　可同時存款及消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票