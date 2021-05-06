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【配股先兆？】平安好醫生CCASS異動　或部署逾70億配股

股市 17:02 2021/05/06

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美團  （03690） 配股連發行可換股債券，大舉從市場集資100億美元，交易前外界發現美團中央結算系統（CCASS）倉位異動，當時值逾800億港元的美團股份轉入CCASS系統，被視為融資先兆。平安好醫生 （01833） 最新CCASS有同類異動，上月底有8000萬股平安好醫生股份由CCASS以外持倉，轉入平保旗下平證證券（香港）帳戶內，相關股份最新市值70.56億港元。

據CCASS資料，平安好醫生倉位變化出現於4月27日（交易日為4月23日），平安證券（香港）持倉由50.4萬股大增至8050萬股，相當於平安好醫生7.02%股權。據平安好醫生年報，持有平安好醫生逾7%股權的只有38.43%的平保 （02318） 和11.16%的幫騏鍵。

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自平安好醫生CCASS倉位異動以來，公司股價累跌12%，與同類醫療科技概念股相比，阿里健康 （00241） 同期累跌4%，京東健康 （06618） 則微升1%，平安好醫生表現明顯較落後。

參考美團當時CCASS異動至正式交易，有關股份轉入CCASS為4月8日，而公布配股交易日為4月19日，前後相差11日。從平安好醫生CCASS異動以來，至今已相差約13日。

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記者：謝卓榮、麥德銘

港股 配股 香港 沽空 平安好醫生（01833）

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美國放棄新冠疫苗專利累港美疫苗股急挫　康希諾、復星醫藥曾挫逾兩成、BioNTech盤前跌7%
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