【買樓有價講】新婚客誠意拳拳打動業主　獲減72萬上車

二手市場交投暢旺，近日多有出現買家追價或業主反價的現象，但市場最近卻錄得有業主減價近7%售樓，原來是受打算結婚買樓自用的用家誠意所打動。

利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌柏蕙苑祥柏閣中層E室，單位實用面積約551方呎，兩房間隔，望山景。業主原叫價1,050萬元，獲客人接洽，見買家有誠意，而且購入單位是作結婚自用，經議價後減價72萬元或約6.9%，最終以978萬元沽出，單位實用面積呎價約17,750元。

【延伸閱讀】【新盤開價】大角咀利‧晴灣23「有利心動價」推盤 首批50伙 入場費465萬起 折實全數平過1,000萬【下一頁】

「利‧晴灣23」首張價單價格、折實價及各戶型最平單位資訊︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據悉，原業主於2009年10月以約412萬元購入上述單位，持貨約11年，轉手帳面獲利約566萬元，物業升值約1.4倍。

吳玉蘭補充，上述成交為柏蕙苑5月至今首宗二手成交個案，屋苑現時有約28個放盤，最低入場價由988萬元起。資料顯示，柏蕙苑位於港島區鰂魚涌，共有4座，提供846伙單位。項目於1989年入伙，樓齡約32年，由於位處市區及交通方便而受準買家關注。

【火速成交】「四小龍」受買家追捧成交暢旺 碧海藍天放盤一日即沽【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機