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【買樓有價講】新婚客誠意拳拳打動業主　獲減72萬上車

股樓投資 15:47 2021/05/06

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二手市場交投暢旺，近日多有出現買家追價或業主反價的現象，但市場最近卻錄得有業主減價近7%售樓，原來是受打算結婚買樓自用的用家誠意所打動。

利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌柏蕙苑祥柏閣中層E室，單位實用面積約551方呎，兩房間隔，望山景。業主原叫價1,050萬元，獲客人接洽，見買家有誠意，而且購入單位是作結婚自用，經議價後減價72萬元或約6.9%，最終以978萬元沽出，單位實用面積呎價約17,750元。

【延伸閱讀】【新盤開價】大角咀利‧晴灣23「有利心動價」推盤　首批50伙　入場費465萬起　折實全數平過1,000萬【下一頁

「利‧晴灣23」首張價單價格、折實價及各戶型最平單位資訊︰

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據悉，原業主於2009年10月以約412萬元購入上述單位，持貨約11年，轉手帳面獲利約566萬元，物業升值約1.4倍。

吳玉蘭補充，上述成交為柏蕙苑5月至今首宗二手成交個案，屋苑現時有約28個放盤，最低入場價由988萬元起。資料顯示，柏蕙苑位於港島區鰂魚涌，共有4座，提供846伙單位。項目於1989年入伙，樓齡約32年，由於位處市區及交通方便而受準買家關注。

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撰文 : 謝昕蕎

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