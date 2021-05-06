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【多個選擇】惟交通費補貼及長者2元優惠不受惠 新巴城巴電子支付由周日起擴展至全線

理財智慧 16:55 2021/05/06

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新巴城巴宣布，由星期日（5月9日）起，全新電子支付系統將全面覆蓋全線300多條專營巴士路線，接受乘客以交通二維碼支付車資，提供一個付費乘車的選擇。

新電子支付收費器將會預設為成人票價，而收費顯示屏設有輕觸式選項按鍵，讓小童及長者按下使用車資優惠，付款後收費器會發出提示語音，並顯示「驗證成功」以示交易完成。乘客使用同一個電子支付工具的帳戶付費，可繼續享用新巴城巴的巴士轉乘優惠、雙向分段收費優惠及城巴機場快線即日來回優惠。

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惟暫時於城巴使用60至64歲2元票價優惠暫未適用於八達通外其他的電子支付工具，乘客不能透過新系統享有相關的補貼及優惠；乘客以新電子支付系統支付車資，並不能受惠於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價計劃」或「公共交通費用補貼計劃」。

如乘客欲受惠於有關計劃，需使用八達通付；新電子支付服務將稍後擴展至感應式信用卡及信用卡流動支付，預計在本年內推出。

 

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責任編輯：潘曉豐

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