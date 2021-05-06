【AlipayHK】 螞蟻銀行登陸AlipayHK　可同時存款及消費

▲ 「螞蟻銀行」即日起正式登陸AlipayHK

AlipayHK今日宣布，「螞蟻銀行」正式登陸AlipayHK。AlipayHK用戶即日起可透過「螞蟻銀行」小程式，開設和使用由螞蟻銀行提供的存款寶服務。

透過AlipayHK，用戶無需額外下載其他應用程式，便可隨時隨地存款至螞蟻銀行存款寶； 利息每日結算。用戶只要通過AlipayHK程式內的「螞蟻銀行」，即可查閱進賬紀錄。用戶藉亦可AlipayHK程式，將本金存入存款寶。

除了存款外，用戶亦可隨時透過「螞蟻銀行」靈活運用其存款消費。AlipayHK指， 透過該合作模式打破現時電子錢包只能消費的固有概念，用戶在使用AlipayHK付款時選擇螞蟻銀行賬戶，即可於全港超過10萬間零售商戶消費，亦可跨境付款、P2P轉賬、繳付賬單等。

即日起，透過電子錢包於「螞蟻銀行」小程式內成功開設其活期存款戶口並啟動存款寶，即可獲得75元AlipayHK電子禮券。自6月1日起，AlipayHK用戶以螞蟻銀行賬戶作為付款方式並消費滿指定金額，更可額外獲取印花1個。

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責任編輯：葉泳珊