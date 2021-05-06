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【有相睇】嘉湖山莊罕有靚裝單位　睇樓客一見便愛上　即睇即買

股樓投資 15:51 2021/05/06

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近期新盤蜂擁登場，但二手樓市未受影響，成交仍然暢旺，只要單位夠吸引，便能吸引客人搶購。中原地產曾芷妍說，天水圍嘉湖山莊麗湖居2座中層F室，實用面積442平方呎，兩房間隔，原業主買入後豪花50萬元裝修，由於裝修雅致，加上保養好，只是放盤短短兩星期，即吸引大量睇樓客。代理說，業主原叫價568萬元放盤，終以554萬元易手，實用呎價約12,534元。 

代理續說，新買家為區內分支家庭，被單位靚裝吸引，見同類放盤罕有，加上即買即住，所以即場洽購，並迅速拍板承接。從代理提供的相片可見，單位裝修新淨，以簡約風作設計理念，營造休閒感覺。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2011年2月以190萬元購入單位，因移民才賣樓，持貨10年，現帳面賺364萬元，物業期內升值1.9倍。

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撰文 : 黃卓賢

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