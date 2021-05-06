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【福布斯】美資財團傳洽購福布斯　香港本匯鯨持股7年賺多少？

Hot Talk 15:42 2021/05/06

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【福布斯】美資基金傳洽購福布斯　香港本匯鯨持股7年賺多少？

財經雜誌《福布斯（Forbes）》公司福布斯傳媒上月傳出考慮經SPAC上市，但最新外電消息指，由美國商業銀行創辦人Michael Moe組成的投資財團，與香港總部的本匯鯨媒體投資（Integrated Whale Media Investments）進出獨家洽購階段，財團收購福布斯的出價據報約6.5億美元（約50.7億港元）。

消息指，Moe組成的財團有一個月獨家洽商期完成交易協議，目前未達最終共識。福布斯回應查詢時稱，不評論傳聞，但聲稱投資者持續對福布斯有很大投資興趣，公司連續3年刷新業績紀錄，而2021年也有望進得好表現。

據報福布斯Forbes擬透過SPAC合併上市，可見【下一頁】

本匯鯨媒體投資據報由本地商人任德章及華碩電腦集團的聯合創始人謝偉琦組成，於2014年宣布從福布斯家族分批收購95%股權，當時傳出作價4億至5億美元。

本匯鯨和福布斯家族就收購執行細節曾鬧出官非，從當時美國法院資料顯示，本匯鯨收購成本約4.156億美元。從福布斯易手成事，本匯鯨持股7年回報約56%。

早於2017年，海航集團曾傳出有意收購福布斯，惟最終未能成事。

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編輯：麥德銘

基金 福布斯名人榜 福布斯富豪榜 媒體 收購 特殊目的收購公司（SPAC） 海南航空

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