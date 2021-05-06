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【ET講股通】梁耀康：北水歸位買啲乜 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:23 2021/05/06

分享：

恒指全日升219點，報28637點，大市成交1,611億元。

牛熊證不平衡 殺牛證誘因恐加大

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今日A股復市，北水重新回來港股。港股今日走勢接近A股，高開後一度倒跌，全日最終報升。大市形勢不好不壞，仍處橫行區間，缺乏方向，需保持戒心。值得留意的，牛熊證街貨開始出現不平衡的情況，牛證愈來愈多，殺牛證的誘因恐加大。

北水買體育用品股 資源股續好表現

至於北水今日主力買甚麼？方向相對正路，買體育用品股，如李寧 （02331） 升6%破頂、安踏 （02020） 亦升3%、較小型的特步 （01368） 大升14%。體育用品股今日主要炒消息，李寧和安踏傳有意買入Reebok，但若因只這消息而追貨，要留意Reebok若被購入，主要是品牌效應，未必有實質資產幫助。若短期想買入體育用品股，梁耀康較為推介特步，內地零售業務首季按年升55%，市值較安踏和李寧小，炒作空間較大，適合較進取的投資者。若想中長綫持有，可考慮小注作兩方面部署，一部分買較穩陣的李寧和安踏，一部分放在有潛力的股份如特步。

資源股今日普遍繼續有好表現，而江西銅業 （00358） 和紫金 （02899） 較弱，主要由於之前兩日已開始升。內地煤礦期貨漲停板，帶動煤炭股走強，二三綫股升幅較大，而由於相關股份受外部價格影響，故只宜小注，可能稍為回落才買。梁耀康建議，可留意中國神華 （01088） 、兗州煤業 （01171） 等，看看可否突破前浪高位。

今日恒指成分股中，升得最多、最多人留意的是百威亞太 （01876） ，季績理想，全日升4.5%，但不建議追入，因這類消費股增長不會太強勁，難如體育用品股般有額外憧憬，故宜長綫穩陣持有，不宜短炒。小米 （01810） 升3.6%，亦是炒短期營運數據，本身手機出貨量出勁，故難明顯大幅增長；若想短搏入貨，觀望會否在25至26元水平築底，若跌穿24.3元要走。

此外，疫苗類股份復星醫藥 （02196） 和國藥 （01099） 今日回落，未宜再搏。值得一提是創興 （01111） ，留意是否會賣盤，不宜以高於賣盤價買入。

【「ET講股通」問股環節，包括：復星醫藥、有線寬頻、金山軟件、中國南方航空、李寧：立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

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欄名 : ET講股通

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市況分析 港股 牛熊證 恒生指數 李寧（02331） 安踏體育（02020） 特步國際（01368） 兗州煤業（01171） 江西銅業（00358） 百威亞太（01876）

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