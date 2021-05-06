【北水基金】北水醫藥主題基金共165隻 首季總額破兩千億

▲ 醫藥主題的公募基金素來熱銷，市場緊盯會否受疫苗專利事件所累。

內地媒體指，4月份共有110隻公募基金成立，較3月的122隻減少，再創今年新低，但卻未有披露首募金額，只統計純股票產品僅得22隻，其餘以混合資產類為主，約有66隻。此外，今年首4個月累計共推536隻新基金，以數量計，卻創歷史新高，主要集中在今年首兩個月密集出台，同樣以混合資產最多，佔324隻。不過，A股長假後復市，表現呈高台跳水，拖累港股一度由升轉跌。而市場焦點更聚焦在醫藥主題產品，因美國擬放棄新冠肺炎疫苗的知識產權專利，累及疫苗股遭抛售，投資者憂慮風眼股喪失競爭優勢，更殃及池魚。

美國放棄新冠疫苗專利，疫苗股急跌【下一頁】

而內地散戶動輒追漲殺跌，春節後中港股市易跌難升，但醫藥主題基金仍被視為投資的黃金主賽道，備受追捧。單以今年首季而言，共有165隻專攻此板塊的行業基金，分析指涉及總額高達2000億元人民幣，眾多產品更排隊伺機上架，例如平安首推市面第一隻中證港股通醫藥基金等。

市場正緊盯會否受拜登新政的消息影響，而有礙投資情緒，令唯一仍逆市好賣產品亦受累。醫藥主題基金一直高踞股票類的熱銷榜，至於以長勝跑出的產品計，較多是醫藥主題基金位於前列，內媒形容為「躺贏」，乃收益的掘金利器，不乏3年的投資成績已翻倍，第2季度的投資主線仍以「吃藥行情」為亮點，屬高景氣板塊，北水視為布局的重點，如今或受考驗。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪