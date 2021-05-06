Space X星艦第五度試驗 成功著陸未有發生爆炸

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空科技再向前進一大步! 旗下的太空探索公司SpaceX的「星艦」（Starship）發展用於可運送人及貨物至月球及火星以執行任務。至於公司於5月5日進行第五度試飛，其SN15星艦原型機終順利完成高空飛行測試，並首度完整降落，一洗以往試驗失敗並發生爆炸的宿命。

這次SN15星艦原型機測試大約飛行4分鐘後便達指定高度，接著關閉3個引擎，並讓機身呈水平下降，到接近地面時再啟動當中2個引擎，並將機身轉回垂直水平並進入著陸階段，最後機身順利降落在平台上，並保持穩定及垂直狀態，而最重要的是並未有出現爆炸。

數分鐘後確認沒有意外，SpaceX人員便宣告成功降落，馬斯克隨後於社交平台Twitter發帖文表示，「Starship landing nominal！」以證實星艦SN15成功著陸。

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責任編輯 : 陳子謙