【網民熱話】大學理科畢業無經驗　有offer行長短周同勞工假要唔要好？　網民：頂半年再騎牛搵馬

疫情下，引起一波波的裁員潮，失業率高達6.8%，不過近日在討論區就有網民在疫情下找到工作，但就正在苦惱要不要接受聘用。事主是2019年畢業生，就讀三大理學士，在親戚介紹下的小公司工作了一年多，辭職後在疫情期間休息了一會，最近終於找了間做類似酒莊管理的公司，月薪18,000，共13個月糧，工作內容大概是和外國人用電郵溝通，處理些突發性工作等。事主就整理了幾個優缺點，希望網民能給予些意見。

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工作優缺點：

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帖文一出，網民意見兩極，不少網民都認為「不了」，「勞工假好可怕，聖誕復活節不能放假」、「一個奴工假，一個長短周都不是人做」、「其實這樣算一年比其他多上30多天班」。

雖然長短周和勞工假的確是一個不能忽視的缺點，但有網民認為以事主的條件來說也算不錯，叫事主先試試看，「乞食科加沒有經驗來說值得衝，先試試，看自己能不能接受到上六日」、「人工乞食科來說算是不錯，有18k跳下一份工都起碼有個高點的salary base跳，如果肯頂一頂長短周，看下頂半年再騎牛搵馬」、「返長短周不是人做的，不過你沒有工作又是Science都無選擇可言。

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責任編輯：黃苑筠