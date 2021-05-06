招銀國際：建議買入互聯網巨頭　下半年成長股料再次跑贏周期股

招銀國際發表報告，股市現時近乎處於最有利環境，因為（一）經濟復甦而沒有過熱；（二）通脹回升而沒有惡性通脹；（三）貨幣政策保持高度寬鬆，將恒指目標價提高至26000點至31300點，基於10.8倍至13倍2021年和2022年平均市盈率，以反映更高的盈利、能見度上升和下行風險減少。

該行認為，美國2021年資產購買計劃和聯邦基金利率不會改變。在中國，房地產市場存在政策緊縮風險，但全面貨幣緊縮或針對股票市場的緊縮措施不太可能出現。

策略上，該行對科技板塊亦樂觀，在消化了通脹和債券孳息率上升以及緊縮銀根的風險之後，預計香港股市情緒將逐漸好轉。展望2021年下半年，該行預計成長股將再次跑贏周期股，建議累積互聯網巨頭。

招銀國際指，避免上游資源股，大宗商品受益於經濟復甦及能源和金屬價格上漲，但認為股價可能已經完全反映了利好因素。供應瓶頸遲早會得到解決。另一風險是中國可能會採取行動限制大宗商品價格以抑制通脹。

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編輯：區嘉俊