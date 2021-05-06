  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (四) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社交平台大戰】Signal落廣告爆fb侵犯私隱技倆　慘被發現遭封鎖

科技 15:35 2021/05/06

分享：

Signal近日就撰文，表示遭受 Facebook（fb）打壓，禁止Signal在旗下的Instagram落廣告，並同時上載了原本打算刊登的廣告款式。

今年初爆發的社交平台移民潮，令通訊平台Signal一夕爆紅。而Signal近日就撰文，表示遭受 Facebook（fb）打壓，禁止Signal在旗下的Instagram落廣告，並同時上載了原本打算刊登的廣告款式。

【Signal新功能】Signal向英國用戶推支付功能　可支援MobileCoin錢包付款

【Signal】Signal疑遭內地封鎖　內地用戶需翻牆使用

Signal昨（5日）發表文章，控訴Facebook旗下服務包括IG和WhatsApp，一直無所不用其極地搜集用戶資料，並將用戶資料售賣給第三方。為了突顯這點，Signal最近就在IG下了目標式廣告，針對性地向網民發送極度個人化的廣告，並以文字寫著網民的婚姻狀況、職業、愛好等，並且會顯示廣告目標的位置。

例如用戶是新婚，職業是瑜伽普拉提（Pilates）教練，喜歡動畫，住在加州聖地牙哥，最近造訪養小孩的部落格，曾考慮領養小孩；而另一個用戶就是一名化學工程師，喜歡K-Pop，人住在柏林，剛懷孕並搬了家，最近迷上孕期運動。Signal希望藉此廣告提醒網民，Facebook透過取得他們大量個人資料，並會利用售賣給第三方。

    點擊圖片放大

不過，這些廣告手法遭Facebook發現，Signal表示Facebook惱羞成怒，也不太欣賞這個想法，而這些廣告因過於露骨說明Facebook如何使用用戶個人資料，最終遭到了Facebook封鎖。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據
2021/03/17
Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
2021/03/08
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
2021/02/22
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
【WhatsApp更新】WhatsApp宣布陸續推新通知　供用戶查看及接受私隱政策更新
2021/02/19
【WhatsApp更新】WhatsApp宣布陸續推新通知　供用戶查看及接受私隱政策更新

你可能感興趣

Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據
13:16 2021/03/17
Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
18:15 2021/03/08
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
10:56 2021/02/22
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
Signal WhatsApp 服務 廣告 Facebook Instagram

下一篇文章

HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式
【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？