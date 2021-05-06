【社交平台大戰】Signal落廣告爆fb侵犯私隱技倆　慘被發現遭封鎖

▲ Signal近日就撰文，表示遭受 Facebook（fb）打壓，禁止Signal在旗下的Instagram落廣告，並同時上載了原本打算刊登的廣告款式。

今年初爆發的社交平台移民潮，令通訊平台Signal一夕爆紅。而Signal近日就撰文，表示遭受 Facebook（fb）打壓，禁止Signal在旗下的Instagram落廣告，並同時上載了原本打算刊登的廣告款式。

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Signal昨（5日）發表文章，控訴Facebook旗下服務包括IG和WhatsApp，一直無所不用其極地搜集用戶資料，並將用戶資料售賣給第三方。為了突顯這點，Signal最近就在IG下了目標式廣告，針對性地向網民發送極度個人化的廣告，並以文字寫著網民的婚姻狀況、職業、愛好等，並且會顯示廣告目標的位置。

例如用戶是新婚，職業是瑜伽普拉提（Pilates）教練，喜歡動畫，住在加州聖地牙哥，最近造訪養小孩的部落格，曾考慮領養小孩；而另一個用戶就是一名化學工程師，喜歡K-Pop，人住在柏林，剛懷孕並搬了家，最近迷上孕期運動。Signal希望藉此廣告提醒網民，Facebook透過取得他們大量個人資料，並會利用售賣給第三方。

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不過，這些廣告手法遭Facebook發現，Signal表示Facebook惱羞成怒，也不太欣賞這個想法，而這些廣告因過於露骨說明Facebook如何使用用戶個人資料，最終遭到了Facebook封鎖。

責任編輯：曾曉汶