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貝佐斯再售亞馬遜持股 本周套現近20億美元

環球政經 14:25 2021/05/06

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有外媒引述美國證券交易委員會（SEC）文件指，亞馬遜（Amazon）行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）於本周初再拋售亞馬遜近20億美元股票。

【美股焦點】盈利升逾2倍勝預期 亞馬遜盈利增長創季度新高見下頁

多間外媒報導，貝佐斯於本周一(3/5) 和本周二(4/5)，分別售出近12.7億美元及近6.84億美元股票，於本周合共售出近20億美元持股。根據文件，有關交易是亞馬遜早前公布「10b5-1計畫」的一部份。亞馬遜目前未有回應交易報導。

【美股焦點】用戶數達2億 亞馬遜旗下Prime串流平台 投資按年增41%見下頁

貝佐斯近年積極執行股票賣出計畫，先於去年2月賣出約41億美元，再於同年11月賣出超過30億美元股票。

這個網售巨頭創辦人早前曾表示，每年會出售約10億美元亞馬遜股票，用以投入旗下太空探索公司Blue Origin。周三亦宣布，將於今年夏季送第一批太空人到太空。貝佐斯亦將部分資金撥入旗下慈善機構 Day One Fund，為低收入社群提供教育及住所，去年11月基金已經資助 9850 萬美元至32個不同團體。

外界預料，貝佐斯在本年第三季卸任後，這些項目將會成為他的發展重點，並將亞馬遜的領導權交給亞馬遜網路服務公司(AWS)行政總裁Andy Jassy。

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撰文 : 馮卓謙

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