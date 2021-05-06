【營銷智慧@iM網欄】一個商家容易忽略的盲點 限制中小企線上推廣效力

筆者上期分享了中小企在步向數碼化時所面對的困難，網絡世界變化太大，令商家無所適從箇然是原因之一，但我們種不能事事都歸究於外在因素。筆者從事數碼營銷行業十數載以來，發現很多商家只會集中利用一至兩個平台宣傳。老闆們的解釋是，在沒有太多資源下，集中資源於一至兩個平台便最有效率，當然，亦有可能是老闆本來就只懂使用一至兩個社交平台。但無論如何，這種做法也會限制中小企的曝光，從而影響銷售效率。

【營銷智慧@iM網欄】變化太快無所適從 中小企數碼化的困難

我相信十年前沒有人會預見到只有年青人使用的Facebook會成為最熱門的社交平台，更加預見不到Instagram、Youtube等等的平台會有一天成為社會主流。在數碼世界中，沒有甚麼是永遠不變的，今日最熱門的科技，十年後或者會成為「阿伯才用上的舊玩意」，所以我一直強調不要一本天書讀到老。

但很可惜，很多未有經驗的商家都只集中在Facebook宣傳，他們認為只要肯按下「加強推廣」的按鈕和課金，單靠Facebook的宣傳威力就能提升商戶的生意額。數年前這方法或許走得通，但隨著愈來愈多新興平台興起，單用Facebook只會令廣告重覆曝光的機會降低。

數據不會騙人，據GWI數據顯示，年齡由16至64歲的香港人當中，便有83%於過去一個月曾使用Facebook，但這並非最多人用的社交平台，Whatsapp及Youtube的使用比率更高達83.6%及86.9%，至於使用Instagram的香港用戶比例其實也高達59.1%。可想而知，如果將資源只集中在Facebook，就有如為了一棵樹，放棄一個森林，白白失去其他能接觸潛在客戶的機會。

一個真正有效的數碼推廣策略應能一環扣一環，能夠在適當時侯爭取最大曝光，而這些曝光並非單純的重覆，每次曝光也應對受眾有不同意義，展示不同的訊息。而要做到如此精細的地步，單靠單一平台走天涯是不可能的。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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