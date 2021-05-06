【大灣區就業】集友銀行請項目助理 19天年假 月薪1.9萬

大灣區青年就業計劃中大多都招攬IT人才，不論哪個行業都一樣。集友銀行請項目助理，需持計算機科學或其他相關專業的學位，但月薪達19200元，年假更有19天，有銀行假期, 生日假有1天, 而婚假達6天。職位屬5天工作周，工作時間由上午8時50分至下午5時50分, 工作期為18個月, 需派駐大灣區12個月，其餘時間則留在香港，同時亦有每月膳食津貼1200元及酌情性花紅。職位是大灣區青年就業計劃下的空缺。持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。有意者可盡快申請。

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勞工處推「就業創前路」 為中學畢業生投入職場 【下一頁】

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可電郵(recruitment@chiyubank.com)履歷表給集友銀行有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與鄧小姐(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂