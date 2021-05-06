【虛擬銀行】Alipay HK 開通螞蟻銀行小程序　送75元禮券、首兩萬活期存款2厘息

▲ Alipay HK 開通螞蟻銀行小程序 送75元禮券、首兩萬活期存款2厘息

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團在香港的虛擬銀行螞蟻銀行推出新推廣。螞蟻集團和長和 （00001） 合資的Alipay HK最新於首頁介面，新設「螞蟻銀行」小程序，用戶可以使用有關小程序，開設螞蟻銀行的存款寶。Alipay HK表示，現時存款寶首兩萬活期儲蓄存款可獲高達2厘的年利率，經Alipay HK開戶並開設活期存款戶口，就有75元AlipayHK電子禮券。

Alipay HK續指，6月1日起，AlipayHK用戶以螞蟻銀行賬戶作為付款方式並消費滿指定金額，更可額外獲取印花1個。Alipay HK現時在香港有270萬本地活躍用戶，並有逾10萬間零售商戶支援。

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螞蟻銀行去年9月正式開業，開業早期活期存款首兩萬元，可達2.5厘息，但於今年3月調低至2厘。

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編輯：麥德銘