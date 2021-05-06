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【港股追蹤】有傳國泰計劃發美元債 25年來首次

股樓投資 17:54 2021/05/06

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外媒引述消息人士指，國泰（00293）計劃發行美元債，並已就此聘請銀行，公司將於本周四起與投資者舉行會議。國泰現跌2.1%，報6.53元，成交9277萬元。

報道稱，國泰有意透過子公司Cathay Pacific MTN Financing（HK）Ltd.發債，為25年來首次發債，並有指是次發行規模會視需求而定。事實上，為應對疫情帶來的影響，國泰年初已額外發行了67.4億元的可換股債券。

【港股追蹤】受惠內地業務益復甦 百威亞太首季虧轉盈 中午升逾半成  詳情請看[下一頁]

去年受疫情打擊，國泰全年虧損216億元，為歷年來最多。其後公司曾大幅裁減人手，近日更推出「自願離職計劃」。為應付政府的防疫措施，預計國泰每月需增加3億至4億元的現金消耗，即每月將燒錢13億至19億元。

另外，近日本港出現多宗變種病毒案例，本港疫情面臨再度爆發的危機，新加坡防疫官員稱，將會再評估星港旅遊氣泡。

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【大行點睇】匯豐研究看好第二季盈利表現 調升中石化今年盈測24%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

國泰航空（00293） 銀行 成交 港股 債券 美元

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