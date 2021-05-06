【港股追蹤】有傳國泰計劃發美元債 25年來首次

外媒引述消息人士指，國泰（00293）計劃發行美元債，並已就此聘請銀行，公司將於本周四起與投資者舉行會議。國泰現跌2.1%，報6.53元，成交9277萬元。

報道稱，國泰有意透過子公司Cathay Pacific MTN Financing（HK）Ltd.發債，為25年來首次發債，並有指是次發行規模會視需求而定。事實上，為應對疫情帶來的影響，國泰年初已額外發行了67.4億元的可換股債券。

【港股追蹤】受惠內地業務益復甦 百威亞太首季虧轉盈 中午升逾半成 詳情請看[下一頁]

去年受疫情打擊，國泰全年虧損216億元，為歷年來最多。其後公司曾大幅裁減人手，近日更推出「自願離職計劃」。為應付政府的防疫措施，預計國泰每月需增加3億至4億元的現金消耗，即每月將燒錢13億至19億元。

另外，近日本港出現多宗變種病毒案例，本港疫情面臨再度爆發的危機，新加坡防疫官員稱，將會再評估星港旅遊氣泡。

大行目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【大行點睇】匯豐研究看好第二季盈利表現 調升中石化今年盈測24% 詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機