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耶倫突提加息試水溫　聯儲局淡化有關言論

宏觀解讀 14:43 2021/05/06

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美國聯儲局前主席、現任財長耶倫突然在一個場合表示，在龐大的基建刺激計劃下，可能需要某程度的加息確保經濟不會過熱。股市應聲下跌，其後耶倫在另一場合澄清，有關加息言論並非預計或建議加息，美國經濟不會出現通脹問題。聯儲局各官員亦爭相發言淡化通脹及加息風險，表示現在討論退市計劃言之尚早。儘管如此，美國重量級財經官員突然由鴿轉鷹提及加息，已為投資者對加息風險留下一道揮之不去的陰影。事實上，在強力刺激政策下，美國數據即將很可能出現大幅轉強，年內聯儲局可能不得不提早討論退市計劃。此情此景下，10年期美債息跌穿1.5厘水平將有一定難度，美元在低位仍有支持。

勞動節假期後，在岸人民幣市場重開，並追隨離岸人民幣市場走弱至6.48水平，假期期間內地旅遊出行數據向好，消費正在穩步復甦。然而，中國與西方國家關係轉差可能較為令人擔憂，在剛結束的七大工業國外長會議上，中國問題成為議程焦點，可能加劇市場猜測西方國家將聯手應付中國崛起。與此同時，美國貿易代表表示將與中方舉行高級別貿易會議，有關對貿易協議的討論可能為人民幣市場帶來震盪。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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