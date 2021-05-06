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意大利擬5月中重開旅遊 已打針免隔離入境

環球社會熱點 15:01 2021/05/06

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隨着疫苗接種展開，環球旅遊業漸漸重啟，到歐洲旅遊出現曙光，意大利總理宣布，意大利最快在5月中旬豁免外國遊客隔離。他表示，很少國家如意大利般依賴旅遊業，將會加快重啟旅遊業速度。

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總理德拉吉（Mario Draghi）周二（4日）表示，只有很少國家如意大利般，與旅遊業緊密相連。意大利正在解封，重啟旅遊業的過程將在未來數周及數月內加快。德拉吉表示，旅客5月中就可以獲得由意大利發出的通行證，意大利「已經準備好歡迎世界」（ready to welcome back the world）。

《衛報》（The Guardian）引述旅遊部消息人士指，已接種歐盟認可疫苗人士、新冠肺炎康復者及能夠在登機前出示48小時內的陰性檢測報告人士，皆可抵達後豁免隔離。但是，上述並不適用於來自意大利旅遊限制地區，巴西及印度旅客並不包括於計劃內。

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據悉，意大利當局未正式宣布放寬旅遊規定前，當地旅行社今年夏天外國遊客訂單激增。旅行社Property Managers Italia主席貝塔寧（Stefano Bettanin）表示，接受到很多來自英國及美國的訂單，這些地區疫苗接種較高，相信並非巧合。他透露，最受歡迎是西西里島（Sicily）及南部鄉郊普利亞區（Puglia）。

世界觀光旅遊委員會（World Travel & Tourism Council）4月數據顯示，意大利旅遊業疫情前佔其國民生產總值（GDP）14%，疫情下，2020年意大利損失了1,206億歐元（約1.12萬億港元）。

責任編輯：李俊儀

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