意大利擬5月中重開旅遊 已打針免隔離入境

隨着疫苗接種展開,環球旅遊業漸漸重啟,到歐洲旅遊出現曙光,意大利總理宣布,意大利最快在5月中旬豁免外國遊客隔離。他表示,很少國家如意大利般依賴旅遊業,將會加快重啟旅遊業速度。

總理德拉吉(Mario Draghi)周二(4日)表示,只有很少國家如意大利般,與旅遊業緊密相連。意大利正在解封,重啟旅遊業的過程將在未來數周及數月內加快。德拉吉表示,旅客5月中就可以獲得由意大利發出的通行證,意大利「已經準備好歡迎世界」(ready to welcome back the world)。

《衛報》(The Guardian)引述旅遊部消息人士指,已接種歐盟認可疫苗人士、新冠肺炎康復者及能夠在登機前出示48小時內的陰性檢測報告人士,皆可抵達後豁免隔離。但是,上述並不適用於來自意大利旅遊限制地區,巴西及印度旅客並不包括於計劃內。

據悉,意大利當局未正式宣布放寬旅遊規定前,當地旅行社今年夏天外國遊客訂單激增。旅行社Property Managers Italia主席貝塔寧(Stefano Bettanin)表示,接受到很多來自英國及美國的訂單,這些地區疫苗接種較高,相信並非巧合。他透露,最受歡迎是西西里島(Sicily)及南部鄉郊普利亞區(Puglia)。

世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council)4月數據顯示,意大利旅遊業疫情前佔其國民生產總值(GDP)14%,疫情下,2020年意大利損失了1,206億歐元(約1.12萬億港元)。

