Bill Gates婚姻觸礁元兇？ 華裔女繙譯王喆否認

微軟共同創辦人Bill Gates與妻子梅林達周一宣布結束27年的婚姻，外界猜疑兩人分開的真正原因。近日微博瘋傳一篇文章，指控一名華裔女繙譯是Bill Gates婚姻破裂的元兇。事主隨後發文澄清，強調事件與她無關。

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Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案 【下一頁】

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36歲的王喆是「比爾和梅琳達‧蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）的繙譯，自2015年3月起在該機構工作，同時為多個機構擔任繙譯。另據報，王喆精通中文、英文、西班牙語、日語、德語、法語6種語言，曾有9年同聲傳譯從業經驗。

對於無故被捲入Bill Gates離婚，王喆深感無奈，表示「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到愈傳愈瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢，何必把時間浪費在毫無依據的謠言上。」，所以周三（5日）發文澄清事件，強調事件與她無關。

除了數張為慈善基金會工作的照片外，並無任何其他消息指王喆與Bill Gates離婚有關，但傳言卻在微博突然瘋傳。

責任編輯：吳漢培