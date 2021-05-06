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美國有機會提早加息？惠理基金何嘉寶 : 留意美國非農就業數據

股樓投資 17:29 2021/05/06

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美國財長耶倫較早時暗示加息可能會較預期早出現。惠理基金信貸投資研究及策略主管何嘉寶指出，美國聯儲局短期加息的機會較低，並預期至2023年開始會有加息機會，同時間亦指出會留意星期五公布的美國非農就業數據以了解美國的經濟復甦情況。

何嘉寶亦指出，新興市場美元債券資金流穩定，當中亞洲的經濟較其他地區更具韌性，贖回壓力較小，並基於亞洲經濟復甦前景、人民幣持續走強以及違約率可控都支持亞洲的美元債券市場。

另外，何嘉寶亦認為10年期美國債息於今年底前仍有上行空間，惟此期間可能會出現整固，市場將繼續對縮表和加息時間表持謹慎取態，再加上由於中國在經濟增長驅動下政策取態將偏向收緊，所以堅持自下而上策略選擇債券，並策略性投資非中國及大宗商品債券，以平衡風險。

【新股IPO】B.Duck母企德盈控股申主版上市 2020年賺超過5000萬元 [下一頁]

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責任編輯 : 陳子謙

美國聯儲局 新興市場 中國 國債 美元 耶倫

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