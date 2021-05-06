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HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music

科技 14:16 2021/05/06

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部分用戶在更新至HomePod 14.5後，發現透過「Hey Siri」喚醒HomePod來播放歌曲時，Siri無法在Apple Music上找到歌曲。

蘋果（Apple）上周推出iOS 14.5的更新，為用戶帶來不少新功能，包括使用 Apple Watch 解鎖 iPhone、新的Siri聲線、私隱控制等。與此同時，蘋果也發布了HomePod 14.5的更新，修復原有的漏洞。惟部分用戶在更新至HomePod 14.5後，發現透過「Hey Siri」喚醒HomePod來播放歌曲時，Siri無法在Apple Music上找到歌曲。

【iOS更新】蘋果推 iOS 14.5.1更新版本　修復WebKit系統漏洞

【iOS 14.5更新】iPhone「奇趣拍」程式推3.1版本　新增7款AR Spaces空間轉換特效

根據外國科技媒體9To5Mac報道指，有用戶投訴更新HomePod 14.5後，出現無法播放Apple Music的情況。而目前對於HomePod不能使用Apple Music的問題，蘋果仍為設有解決方法，不過就有些用戶提議，嘗試自行暫時解決相關問題。

報道指，如果用戶無法使用HomePod收聽Apple Music的音樂，只要將HomePod 重置為原廠設定，並重新連接手機，即可解決問題。但此方法並不使用於所有用戶。而另一個方法就是在iPhone播放Apple Music，在AirPlay到HomePod上使用。

【iOS 14.5 更新】戴口罩點用Apple Watch可解鎖iPhone？　新Emoji鬍鬚女、情侶親吻新膚色選擇登場（有片教學）

責任編輯：曾曉汶

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