▲ 【債市前景】惠理何嘉寶：關注周五美國非農就業數據 看好亞洲高息債及商品債

美國財長耶倫日前暗示加息或較市場預期早出現，引發股市大幅動盪。惠理基金信貸投資研究及策略主管何嘉寶認為，美國聯儲局短期加息的機會偏低，但會密切留意周五公布的美國非農就業數據，了解美國經濟復甦情況，目前偏好短存續期的亞洲高息債券及亞洲大宗商品相關債券。

何嘉寶指，新興市場美元債券資金流穩定，當中亞洲經濟較其他地區更具韌性，贖回壓力亦較小，基於亞洲經濟復甦前景明朗，違約率可控及人民幣持續走強，均支持亞洲的美元債券市場。

耶倫為加息言論降溫【下一頁】

亞洲高息債方面，她稱，亞洲高息債的息差較過去5年平均值高1個標準差，其息差亦較亞洲投資級別債高約460點子，也較美國高息債高約220點子，反映估值吸引，加上亞洲高息債券存續期較短，對利率敏感度亦較低，又提供地域和行業多元化優勢，因此看好亞洲高息債前景。

何嘉寶認為，美國十年期債息在年底前仍有上行空間，但短線可能會出現整固，市場將繼續對縮表和加息時間表持謹慎取態，加上受中國流動性可能緊縮影響及大宗商品價格上升，所以會以自下而上策略選擇債券，並策略性投資非中國及大宗商品債券，以減低中國債券的風險。

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編輯：陳韻妍