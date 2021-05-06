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【國產疫苗】世衛點名質疑國藥、科興疫苗數據　國藥應聲挫15%

股市 14:18 2021/05/06

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世衛點名質疑國藥、科興疫苗數據　國藥一度急挫15%

隨著各國大規模推行新冠疫苗接種計劃，同時錄得更多不良反應的報告。世界衛生組織（WHO）專家，點名中國兩款國產疫苗國藥及科興疫苗的臨床測試數據存疑，尤其是科興疫苗對60歲或以上人士產生嚴重副作用風險低的測試結果，可信度「非常低」。

世衛目前正審視兩款國產疫苗，估計將於本周內決定會否批准緊急使用。受消息拖累，國藥控股 （01099） 股價中午前一度急挫15%，低見21.85元。國藥最新報23.65元，仍跌8.2%，成交8.57億元。

美國放棄新冠疫苗專利　疫苗股急挫　康希諾、復星醫藥挫逾兩成｜詳見【下一頁】

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但世衛專家小組同時補充，相信科興疫苗對60歲以下的成年人具有保護力，接種後體內可以產生一定抗體，對結果非常有信心。至於對59歲或以下成年人產生嚴重副作用的風險，專家小組列為信心中等。

進一步對60歲或以上人士，接種疫苗的相關數據以及可能產生副作用的風險，專家小組便列為信心非常低。

專家小組續指，國藥疫苗在重症保護率、保護持續時間、對變種病毒株保護效力、懷孕安全性、老人及病人保護率、罕見不良反應監測等，仍有待進一步臨床試驗。

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