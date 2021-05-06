美加州改革數學科或削高階數「微積分作用被高估」

美國加州教育部擬改革中學數學科，改革方向重點，是要照顧不同數學學習能力的學生，或因此砍掉較高階的數學課程，微績分等較難掌握的數學概念恐首當其衝。新課程綱要直言，微績分的作用被高估（overvalued），並建議將數學推論融入社會公義，連結到種族歧視及偏見等問題，事件引起當地頗大迴響。

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美媒報道，加州教育部發表一份長數百頁的報告，講述數學課程改革方向，其中最大關注點是平等（inequity）。新課程綱要指，目前的做法是按學童數學能力分班教授不同課程，能力最強，進度最快的同學，得以提前學習高階數學，如微積分等課程。

課程綱要稱需要改變有關做法，直指微績分的作用被高估，又形容高中生學習微積分是走歪路。綱要指出，較難的部分應留給大學處理，中學階段應關注讓所有小孩喜歡數學，並稱提前學習的同學，上到大學後也要再次學習。

綱要並稱，應將數學與偏見、種族主義等社會公義問題連結，「為鼓勵真正平等、包容的數學課堂，數學的範圍 （perceptions of mathematics）必須擴闊，超越方法及答案，令同學視數學為連結生活、多面向的學科。」

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方案正進行公眾諮詢，若經採用，數學能力最強的學生，或因而無法先於同儕在課堂接觸高階數學，公眾關注會否扼殺數學能力強的學生。

責任編輯：林建忠