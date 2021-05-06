【體育用品股】瑞信：新疆棉事件令國產「中國李寧」4月銷售彈逾8倍跑贏Nike及Adidas　上周銷售仍升4倍　

▲ 瑞信料「中國李寧」4月在天貓銷售額按年升815%，增速遠高於安踏。

瑞信引述天貓網上銷售數據，指截至5月3日止一周，各體育用品品牌的日均銷售額增長30%至40%，當中李寧 （02331） 旗下「中國李寧」表現最勁，按年增長419%，其次為安踏 （02020） 增長46.3%，特步 （01368） 升幅亦有29.3%。

李寧首季銷售最少升8成【下一頁】

外國體育品牌方面，Adidas及NIke上周亦有不錯升幅，Adidas升33.6%，Nike則升24.8%。不過，瑞信認為，上周的亮麗數據仍不足以令該行覺得銷情已屆轉捩點，仍需繼續觀察未來數周情況。至於Puma、Skechers及安踏旗下的Fila，銷情則升73%、140.2%及407%。

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4月銷情方面，受「新疆棉」事件影響，瑞信料「中國李寧」在天貓銷售額按年升815%，增速遠高於安踏的51.2%升幅，李寧銷售則升72.3%，Fila亦升53.7%。外國品牌表現相對失色，期內Adidas及Nike銷售分別跌79.3%及57.5%。

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編輯：陳韻妍