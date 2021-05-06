▲ 【社區團購】中資券商料未來2至3年形成寡頭壟斷 看好美團及拼多多

社區團購已成為電商企業兵家必爭之地，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）皆不敢怠慢。招商證券發表報告指出，社區團購寡頭格局1至2年後基本形成，看好拼多多及美團成為贏家。

京東加碼社區團購 大行降第一季利潤率預測【下一頁】

料形成寡頭壟斷格局

報告指，通過以長沙市場規模推算全國，及以生鮮線上滲透率推算全品類兩種方式測算，2025年社區團購市場規模約2至3萬億元（人民幣‧下同），行業短期競爭激烈虧損較大，但商業模式已被驗證。該行預計1至2年行業後競爭趨於緩和，形成寡頭壟斷格局，最終將會存在2至3家全國性社區團購平台。

該行指出，拼多多資源稟賦優異，在流量與供應鏈上具備優勢；美團則強在組織管理能力，具備各環節精細化運營與快速叠代能力，在社區團購這個利潤率很薄且尚無終局模式的行業更具重大意義，看好雙方共同成為最後贏家。

拼多多與美團目前叮噹馬頭

報告指出，多多買菜、美團優選、橙心優選等全國性平台在去年第三季集中殺入社區團購賽道，依托流量、資金等優勢在全國快速起量。而美團入局後較長時間保持領先優勢，4月份以來，多多買菜增長迅猛，快速縮短了與美團優選的差距。截至4月底，拼多多與美團單日GMV大致相當。

該行分析指，在流量環節，拼多多主站流量更大且與社區團購用戶畫像契合度更高，預計獲客成本更低，美團則依托強大BD團隊快速開拓市場；倉配環節，雙方模式大同小異，美團管理更為精細化，履約率、損耗率等指標更優，短期投入成本更大但長期有望實現降本增效

供應鏈環節， 多多依托主站生鮮供應鏈略具優勢，此外供應商選擇多以系統驅動，以價格為核心品控後置，美團則給予運營採購更多話語權，更注重品控與消費者體驗。

戰略意義上，社區團購對於拼多多而言是電商主站的自然延伸，是未來用戶與GMV增長的重要驅動力，而對美團而言則承擔了其切入實物零售與下沈市場的重任，為新的增長曲線。

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