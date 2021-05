【新冠疫苗】加拿大降接種年齡 全球首國12歲就打得

全國多個國家目前只容許替16歲或以上人士接種新冠疫苗,為加快實現群體免疫,不少國家計劃安排青少年接種新冠疫苗,早日終結疫情。加拿大周三成為全球首個國家批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗,並形容此舉為「隧道盡頭的光芒」。美國官員表示,很快會採取相同措施。

衛生部首席醫學顧問夏爾馬(Supriya Sharma)周三(5日)表示,認為輝瑞疫苗對於青少年群體是安全及有效,因而決定批准為12至15歲青少年接種,並形容加拿大接種疫苗進度良好,甚至是「開始看到隧道盡頭的光芒」(We are starting to see the light at the end of the tunnel) 。加拿大亦是全球首國批准為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

其中艾伯塔省 (Alberta)將於5月10日起為12歲以上人士接種新冠疫苗,成為加拿大首個省份開展青少年疫苗接種計劃。艾伯塔省亦是加拿大人口感染比率最高的省份,有近2.4萬宗確診病例、150人情況嚴重。加拿大至今錄得逾120萬新冠肺炎確診病例,當中19歲以下的患者佔兩成。

此外,美國食品及藥物管理局(FDA)亦最快於下周,批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

