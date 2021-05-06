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【新冠疫苗】加拿大降接種年齡 全球首國12歲就打得

環球社會熱點 13:52 2021/05/06

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全國多個國家目前只容許替16歲或以上人士接種新冠疫苗，為加快實現群體免疫，不少國家計劃安排青少年接種新冠疫苗，早日終結疫情。加拿大周三成為全球首個國家批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，並形容此舉為「隧道盡頭的光芒」。美國官員表示，很快會採取相同措施。

Moderna增強劑效果顯著 夠對付兩大變種病毒 【下一頁】

衛生部首席醫學顧問夏爾馬（Supriya Sharma）周三（5日）表示，認為輝瑞疫苗對於青少年群體是安全及有效，因而決定批准為12至15歲青少年接種，並形容加拿大接種疫苗進度良好，甚至是「開始看到隧道盡頭的光芒」（We are starting to see the light at the end of the tunnel） 。加拿大亦是全球首國批准為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

美國支持放寬專利限制 望增加全球新冠疫苗供應 【下一頁】

其中艾伯塔省 （Alberta）將於5月10日起為12歲以上人士接種新冠疫苗，成為加拿大首個省份開展青少年疫苗接種計劃。艾伯塔省亦是加拿大人口感染比率最高的省份，有近2.4萬宗確診病例、150人情況嚴重。加拿大至今錄得逾120萬新冠肺炎確診病例，當中19歲以下的患者佔兩成。

此外，美國食品及藥物管理局（FDA）亦最快於下周，批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

責任編輯：郭麗明

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