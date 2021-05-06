【港交所股價】滙證大幅上調港交所目標價65%籲買　倡應以「生態圈」作估值基礎

▲ 滙證大幅上調港交所目標價65% 倡應以「平台」作估值基礎

中概股回流及港股成交量急增，利好因素去年起一直推升港交所 （00388） 股價，但隨著近月大市成交開始萎縮，港交所股價已經由今年高位回落近20%。但券商滙證唱好港交所現價估值合理，而且更應以「生態圈」而非單一業務作為估值基礎，考慮到港交所定位可以受惠於不同的結構性因素，遂將港交所的目標價大幅上調65%至575元，同時調升評級至「買入」。

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港交所中午收報467.6元，跌1.2元或0.26%，成交6億元。以港交所最新價格計，較今年3月的高位582.54元相比，調整幅度約19.7%。

滙豐提「C.H.T-V-L」框架分析港交所前景

滙證指出，港交所並非單一業務的股份，而是連接發行人、投資者、監管機構及其他持份者的生態系統，其核心營收由週期性因素推動，而平台則受不同的結構性因素所影響，例如宏觀因素、利率、資本市場發展及地緣政治等。

考慮到複雜的盈利模式，滙證提出「C.H.T-V-L」的分析框架，即中國大陸、香港，以及成交、估值及上市公司之間的關聯影響。

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以中國大陸及香港因素分析，滙證指中國經濟復甦，配合當局持續推進企業去槓桿，整體利好股票市場。而且香港作為國際金融中心的地位，隨著中概股回流、新股通、MSCI A股衍生工具推出等而進一步強化。

滙證：今年大市日均成交按年升55%

滙證坦言，成交的動力可能已經在今年第一季見頂，但相信環球資金充裕及有質素的新股持續回港，可以推升成交額，更預期港股今年日均成交額將按年增奔55%至2,000億元，至2022年及2023年，將分別增至2,240億元及2,460億元。

滙證同時調升港交所2021年及2022年的盈利預測24%及27%。就有投資者認為港交所預測市盈利40.5倍偏高，滙證反指更應以「平台」評估港交所，而港交所目前的估值只是比主板股份的平均估值高出一倍，深信其估值比帳面所見更便宜。

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編輯：趙穎妍