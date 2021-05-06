【Bill Gates離婚】蓋茨宣布離婚當日 向梅林達轉讓價值18億美元股票

▲ 蓋茨夫婦宣布離婚當日，蓋茨旗下公司向梅林達轉讓價值18億美元股票。

微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）在美國時間5月3日宣布離婚，二人的財產分配成為外界關注焦點。外媒報道，在宣布離婚當日，蓋茨旗下公司Cascade Investment向其妻子梅林達（Melinda Gates）轉讓價值超過18億美元（約140億港元）的股票。

根據美國證監會（SEC）文件，Cascade Investment在5月3日向梅林達轉讓約294萬股AutoNation（美：AN）的普通股，以當日的收市價計算，該批股份價值約3億美元。另外，梅林達亦擁有約1408萬股加拿大國家鐵路（美：CNI）股票，價值約15億美元。

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Cascade Investment是蓋茨透過微軟股票收益及股息成立，在房地產、能源、酒店等領域均有投資，並且投資了數十家上市公司，包括Deere & Co（美：DE）、Republic Services Inc（美：RSG）等。蓋茨夫婦亦為美國最大的地主之一。

根據華盛頓州法律，離婚後梅林達有權分得蓋茨一半財產。據《福布斯》富豪榜實時數據，蓋茨最新的資產淨值約1304億美元。

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編輯：陳健婷